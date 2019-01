Magazine Para poupar Meghan, príncipe Harry deixa de beber álcool no réveillon Segundo o jornal ‘The Daily Express’, essa teria sido a primeira vez em que duque passa ano novo ‘sóbrio’

Desde que soube que seria pai pela primeira vez, o príncipe Harry se mostra cuidadoso em relação à rotina com Meghan Markle. E neste fim de ano não foi diferente. O duque de Sussex decidiu não ingerir bebida alcoólica durante o réveillon para poupar a esposa. As informações são do jornal britânico The Daily Express. A publicação também revela que esta teria sido a...