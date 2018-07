Magazine Para os pequenos Umas das maneiras mais fáceis de tirar as crianças da cama mais cedo é incluir na programação de férias eventos que fazem a alegria da garotada. Confira a lista, com opções acessíveis e para todas as idades, que o POPULAR preparou:

Planetário da UFGno local é possível conhecer 8700 estrelas e 35 constelações, incluindo as do Zodíaco. A entrada custa R$ 6 e as sessões, abertas ao público, são exibidas sempre aos domingos, às 15h30 e 17h. Avenida Contorno nº 900, Parque Mutirama, Setor Central. Informações: 3225-8085 e 3225-8028. 2º Festival Ar e CulturaAté 29 de julho o ev...