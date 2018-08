Magazine Para não ir a escola, menino de 5 anos faz bilhete em nome da professora: 'pode ser feriado' Mãe viu que a história não colava e entrou em contato com a docente, que se surpreendeu com a inteligência do garoto

Para não ir à escola, um menino de 5 anos surpreendeu sua mãe em Bocaina, no interior de São Paulo. Ele escreveu um bilhete, assinou com o nome da professora e entregou em casa. A ideia não vingou, até mesma pela precariedade do texto, mas repercutiu após a docente divulgar a história. Na mensagem, o garoto diz que "amanhã não vai ter aula porque pode s...