Para ir além do 'Segure o Tchan': aprenda as coreografias dos hits que vão bombar neste carnaval 201

‘Vai Malandra’, de Anitta, ‘Que tiro foi esse?’, de Jojo Todynho, e ‘Rabiola’, de Mc Kevinho estão entre as músicas que vão bombar no carnaval 2018, independente de qual região do País o folião esteja.

Os hits despontaram entre o fim de 2018 e começo deste ano como promessas. Com a proximidade da festa popular, não há mais dúvida: as três músicas vão dominar blocos, avenidas e trios elétricos. E, quem for aproveitar o período longe da calmaria, é bom começar a ensaiar as letras e rebolado.

O POPULAR traz versões das coreografias dos hits para todo mundo dançar, mesmo quem não é tão bom assim de requebrado. Ou seria, quadradinho? O passinho que ganhou versões em todos os ritmos, também continua em alta e com uma novidade bem-vinda. Segundo o professor de ritmos, Aurio Campos, os variantes masculino e feminino do famoso quadradinho ganhou uma atualização, facilitando o aprendizado dos iniciantes no mundo da dança.

Confira as coreografias e como fazer o quadradinho em uma versão para homens e outra para mulheres: