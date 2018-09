Magazine "Para fazer comédia é preciso estudar", defende Fabiano Cambota Da banda Pedra Letícia, goiano está de novo no humorístico 'A Culpa é do Cabral', do canal pago Comedy Central. Episódio desta terça-feira (04) foi gravado em Goiânia

A Culpa é do Cabral, programa do canal por assinatura Comedy Central, do império televisivo da Viacom dona também da MTV e da VH1, é uma espécie de Manhattan Connection do humor. A graça está em brincar com as muitas diferenças regionais do País. O sotaque goiano está muito bem representado por Fabiano Cambota, que além de fazer sucesso na banda Pedra Letícia, também e...