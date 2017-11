Para falar com todos os públicos

Um dos grandes desafios do espetáculo Admirável Nino Novo é dialogar com os adultos que têm carinho e querem rever o personagem e também com as crianças, normalmente filhos desses adultos, que não o conhecem. A experiência de quase quatro décadas de carreira faz com que o ator Cassio Scapin se saia bem na missão de emocionar a família inteira. “Eu emprestei minha criança para o Nino”, costuma dizer o ator.

Não é a primeira vez que um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum ganha espetáculo solo com atores do elenco original. A atriz Rosy Campos com sua bruxa Morgana, no espetáculo A Saga da Bruxa Morgana e a Família Real, e Angela Dip com a jornalista Penélope, em Penélope, a Repórter Cor-de-Rosa, já enfrentaram o mesmo desafio. Os derivados do Castelo são garantia de sucesso.