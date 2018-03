Para desconstruir o machismo

Há 14 anos, a professora de dança Daya Gomes, 37 anos, encontrou um novo significado para o Dia da Mulher. Após ser agredida em um episódio racista, decidiu ingressar no movimento negro. Pautas da agenda feminista acabaram entrando naturalmente em seu cotidiano. Para ela, hoje não há muito o que se comemorar em 8 de março. “A data, além de ser machista, oferece uma gentileza que não é cotidiana já que no dia a dia a mulher é massacrada e oprimida e explorada”, enfatiza. Ela diz que o dia é de luta, de desconstruir conceitos e refletir sobre outros. “É dia também de lembrar que Goiás vem registrando crescimento no número de casos de violência, física e psicológica, contra a mulher.”

A professora é coordenadora pedagógica de uma escola, em uma equipe formada por 20 mulheres e quatro homens. Ela garante, porém, que nem a presença feminina em peso impede preconceitos de cor e gênero. “Por ser mulher e negra ainda sou questionada sobre minha capacidade intelectual e de líder”, pontua. Também segundo Daya, uma das transformações sociais recentes significativas para as mulheres é a construção de laços mais fortes entre elas próprias. Talvez isso seja, de verdade, um bom motivo para comemorar.