Magazine Para baixinhos: 'Era uma Vez um Deadpool' é versão ironicamente bem comportada do herói O trabalho conta com participação póstuma do mestre Stan Lee

Do universo do gênio Stan Lee – morto em novembro e pai de ícones da Marvel como Homem-Aranha, Hulk e X-Men –, Deadpool sempre foi um dos mais controversos. Apesar do humor, o palavreado chulo do personagem mesclado com sua referências à cultura pop e violência excessiva nunca fizeram dele indicado para menores. É para corrigir essa rota que chega hoje aos cinemas...