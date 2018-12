Magazine Papai Noel se joga em chão de shopping para animar menino autista Postagem da mãe do garoto nas redes sociais já teve mais de 52 mil compartilhamentos

A atitude do Papai Noel de um shopping na cidade de São José, em Santa Catarina, vem encantando as redes sociais nos últimos dias. Ao se deparar com Vitor, um garoto autista que foi ao chão quando o viu, não pensou duas vezes para se juntar ao jovem. "Esse é o Papai Noel mais lindo que já conheci. Meu filho Vitor é autista, e quando ele se jogou no chão, o Papai ...