Magazine Papael Noel chega a mais três shoppings em Goiânia e Aparecida

O Papai Noel chega nesta semana a mais três shoppings. O primeiro a receber o Bom Velhinho, ainda nesta sexta-feira (9), foi o Passeio das Águas Shopping. No Goiânia Shopping, ele chega neste sábado, às 18 horas, inaugurando a decoração Vila dos Ursos. No Aparecida Shopping, o Bom Velhinho aporta domingo, às 17 horas, e também inaugura decoração temática. No Flamboya...