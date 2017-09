Paola Carosella leva tombo no 'MasterChef Profissionais' e culpa a vodca no copo

No MasterChef Profissionais da última terça-feira, 12, Paola Carosella tropeçou e caiu no meio do estúdio. A apresentadora deu risada, juntamente com Erick Jacqin e Henrique Fogaça.

Ao se levantar, Paola brincou: "Era vodca no copo".

Nas redes sociais, muitos telespectadores comentaram o momento:

Não vou mentir que esperei a semana toda pra ver essa cena da Paola caindo das próprias pernas #MasterChefBR — Mari Tegon ⚡️ (@maritegon) 13 de setembro de 2017