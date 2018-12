Magazine Panetone continua soberano entre os doces de Natal, com versões tradicionais e gourmet A paixão dos brasileiros pelo panetone é tão grande que para muitos estabelecimentos esta é a melhor época de vendas do ano depois da Páscoa

Em sua origem, o panetone, símbolo gastronômico mais tradicional do Natal, foi criado por um erro de um padeiro em Milão, na Itália. Nunca um equívoco deu tão certo, pelo menos no Brasil. Apesar de dividir a atenção com outros produtos, em especial doces e bolos criados para esta época do ano, o panetone continua reinando soberano nas prateleiras de docerias,...