Palmirinha chora em programa da TV Gazeta: 'Emocionada'

A cozinheira e apresentadora Palmirinha Onofre, também conhecida como a Vovó Palmirinha, se emocionou ao retornar à TV Gazeta após sua saída da emissora, em agosto de 2010. Ela participou do Mulheres, desta vez como convidada.



Apesar do afastamento, seu carinho ainda se mantinha. Em entrevista ao E+, em 2016, destacava: "Na Gazeta eu tive os anos mais felizes da minha vida".



Quando foi recebida pela apresentadora Regina Volpato, Palmirinha não conteve as lágrimas: "Ah, Regina, eu tô muito, muito emocionada".



Os participantes do programa demonstraram euforia ao encontrá-la. Na atração, ensinou a fazer um camafeu de nozes. Em certo momento, relembrou um ato falho em seus tempos de apresentadora, quando, durante um merchandising, confundiu-se e fez propaganda citando o nome da marca concorrente.



Na reta final de sua participação, a cozinheira foi ovacionada pelos outros participantes do programa, que vibraram: "Palmirinha! Palmirinha! Palmirinha!".