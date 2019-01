Magazine Palmas e pés pra que te quero Parte dos festejos da Folia de Reis, catira mistura dança, música e versos poéticos em encontro hoje na Praça Matriz de Campinas

O olhar sempre foi de encantamento. Mãos ágeis que mais pareciam de aço e pés de ferro batendo firme no chão. A cadência da catira é uma das lembranças mais fortes da infância da cirurgiã-dentista Andra Natielly de Pina, 24 anos. Hoje, a partir das 18 horas, na Praça Matriz de Campinas, a moça e seu grupo – Os Primos Pereira – vão participar do 4° Encontro de C...