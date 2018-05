Magazine Palestra sobre depressão com Maria Rita Kehl no Café de Ideias é adiada Reformas no Centro Cultural Oscar Niemeyer forçaram a alteração da data, que deve ser divulgada na próxima semana

A palestra com a psicanalista paulista Maria Rita Kehl, marcada para a próxima sexta-feira (25), em Goiânia, foi adiada pela organização do Café de Ideias. De acordo com a assessoria de comunicação do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que recebe as ações do evento, o encontro precisou ter a data alterada em função das reformas no espaço. Ainda segundo a CCON...