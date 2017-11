Palestra gratuita com atriz Ingra Liberato no Goiânia Ouro

A atriz Ingra Liberato (foto) ministra palestra nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A explanação, que se repete às 15 horas, integra a programação do Festcine, que neste ano investiu em diversos eventos ao longo do semestre. Na ocasião, Ingra, que acaba de lançar um livro sobre sua trajetória, fala da vivência como atriz, na qual acumula trabalhos em novelas, como Balacobaco; Tieta; Meu Bem, Meu Mal; Quatro Por Quatro; A Indomada e O Clone; além de 16 filmes. A participação é gratuita. Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Informações: 3524-2542.