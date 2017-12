Palestra de Nelson Motta no Café de Ideias é adiada para 2018

O compositor, escritor, jornalista e produtor musical Nelson Motta (foto) adiou a sua participação agendada para sexta-feira, no projeto Café de Ideias, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Motta abrirá a nova temporada do Café de Ideias de 2018, em 9 de março de 2018. O escritor e crítico de música solicitou o adiamento porque sofreu um acidente doméstic...