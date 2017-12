Palestra de Nelson Motta no Café de Ideias é adiada para 2018

A pedido do convidado, o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) adiou a palestra com o compositor, escritor, jornalista e produtor musical Nelson Motta, marcada para a próxima sexta-feira (15/12), às 19h30. O encontro será transferido para 9 de março de 2018, abrindo a nova temporada do Café de Ideias.

Motta solicitou o adiamento do encontro porque sofreu um acidente doméstico há alguns dias e fraturou a perna. A recomendação médica é que permaneça em repouso.

A palestra com Nelson Motta seria a terceira da temporada 2017 do Café de Ideias, que já recebeu este ano a psicanalista Regina Navarro (10/11) e o filósofo Luiz Felipe Pondé (1º/12). Os eventos são gratuitos e neste ano reuniram mais de 1,3 mil pessoas no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Apesar do adiamento, o tema da palestra de Nelson Motta será mantido – “Música na Era Digital” – assim como a gratuidade da entrada.