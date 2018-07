Magazine Palestra de Arun, neto de Mahatma Gandhi, tem ingressos solidários Com o tema ‘Sejamos a mudanças que queremos ver no Brasil’, a apresentação a ser realizada na capital abrirá o tour pelo país

O ativista e conferencista Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi, chega pela primeira vez a Goiânia, no dia 31 agosto, para realizar uma palestra no Teatro PUC- Campus V. Com o tema ‘Sejamos a mudanças que queremos ver no Brasil’, a apresentação a ser realizada na capital abrirá o tour de palestras com Arun pelo país. Os interessados já podem adquirir os ingressos pelo s...