Magazine Palcos da música

As apresentações musicais de diferentes gêneros também integram o Goiânia em Cena, como o musical Un Chant D’Amour à Piaf, com a atriz e cantora Cristina Santos. O espetáculo, que homenageia uma das mais famosas cantoras francesas do século 20, marca a volta de Cristina aos palcos, depois de mais de 20 anos. Esta é a primeira apresentação do musical fora do eixo Rio...