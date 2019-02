Magazine Palavras fluidas

Falar em inclusão no Brasil, de forma geral, é lidar com sinais antagônicos. Enquanto a publicação em formato eletrônico (e-book e audiolivro) tem se apresentado como principal alternativa para ampliar a acessibilidade, quem usa esse suporte não está satisfeito. É o caso do servidor público Alisson Azevedo, 37 anos. Cego desde que nasceu, aos 7 anos ele entendeu que ...