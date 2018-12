Magazine Palavra 'bebê' domina composições de hits que embalarão festas de fim de ano Apesar de no dicionário o termo se referir a criança recém-nascida, nas composições é utilizado o sentido coloquial, a forma carinhosa de chamar alguém que se ama

De tempos em tempos, algumas palavras, frases e termos parecem virar verdadeira obsessão entre os compositores de música, em geral, e de hits sertanejo, em particular. Não faz muito tempo, a palavra beija-flor foi cantada a plenos pulmões por multidões de fãs do gênero. Depois, veio o adjetivo infiel e agora o que domina as canções nesta virada de ano é a palavr...