Palácio de Kensington divulga detalhes do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle começa às 12h (horário local de Londres) no dia 19 de maio (sábado), na capela de St George. A informação foi confirmada pelo Instagram do Palácio de Kensington.

Já casados, por volta das 13h, o casal vai andar de carruagem ao redor do castelo de Windsor, onde terão o primeiro contato com a população local, como marido e mulher. “Eles esperam que a maior quantidade possível de pessoas possa compartilhar a atmosfera do dia”, afirma o post.

Após esse passeio, Harry e Meghan recebem convidados na St George’s Hall e à noite, amigos e familiares íntimos do casal devem se encontrar em uma recepção organizada pelo pai do noivo, o príncipe Charles.