Magazine Pai iniciou tratamento para ronco de tanto acordar bebê no meio da noite por causa do barulho

O autônomo Roberto Rosa Garcia, de 34 anos, percebeu que alguma coisa não ia bem em suas noites de sono quando a mulher precisou recorrer a remédios para adormecer por causa do barulho do ronco. O que parecia apenas implicância de casal, virou assunto de consultório médico quando eles tiveram o primeiro filho. “O bebê acordava no meio da noite por causa do barulho que e...