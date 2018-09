Magazine Pai dos cantores do KLB morre aos 70 anos Franco Scornavacca também era empresário dos filhos e trabalhou com Leandro e Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano

O empresário Franco Scornavacca, de 70 anos, morreu na noite de sábado (15), em São Paulo. Ele é pai de Kiko, Leandro e Bruno, do grupo KLB, e também empresário dos filhos. A assessoria de imprensa do grupo diz que Franco teve uma parada cardíaca. Visualizar esta foto no Instagram. ...