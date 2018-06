Magazine Pai desabafa sobre falta de fraldários em banheiros masculinos e viraliza "Eu estou ficando cansado de ter de trocar a fralda da minha filha em um chão nojento porque o único fraldário está no banheiro feminino", disse o homem na postagem, que já tem mais de 144 mil compartilhamentos e 63 mil curtidas no Facebook

Chris Mau é um americano de 33 anos e pai de quatro crianças, incluindo uma bebê de oito meses, Kali. Há algumas semanas, ele estava passeando com os filhos e com a esposa, Aleasha Elderkin, quando a fralda da bebê precisou ser trocada. A experiência foi traumática, pois não havia fraldário em um banheiro masculino. Cansado desta situação, Chris fez uma publicação no Fac...