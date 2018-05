Magazine Pai de Meghan sofre ataque cardíaco e diz que não irá ao casamento para 'não envergonhar' a filha Anúncio veio com a irmã de Meghan admitindo que pagou uma empresa de paparazzi para encenar fotos do pai

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, não irá mais para a cerimônia do casamento da filha com príncipe Harry, no próximo sábado, 19. Escalado para levar Meghan até o altar da St. George's Chapel, Thomas disse em entrevista para o site TMZ que sofreu um ataque cardíaco há alguns dias e não que envergonhar a filha. O anúncio veio horas depois do anúncio que uma mei...