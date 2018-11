Magazine Pagodeiro Marquynhos SP faz show em Goiânia neste domingo

O cantor Marquynhos SP faz show neste domingo, a partir das 18 horas, com o show Roda de Samba 360°, no Sunshine Lounge. Especializado em pagode e samba, o cantor terá a companhia do grupo Kamisa 10, que também fará uma participação especial durante a apresentação. Nascido em São Paulo, o pagodeiro escolheu a cidade conhecida como capital sertaneja para investir na ca...