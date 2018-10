Magazine Pabllo Vittar divulga novo disco 'Não Para Não' e afirma: "Tenho vários ‘crushes’ em Goiânia" Em entrevista ao POPULAR, a cantora fala sobre a ótima fase da carreira, a indicação ao Grammy, a forte relação com Goiânia e a onda conservadora que cresce no País

Dessa vez Pabllo Vittar foi longe demais. Convite para pista de dança abrasileirada com retoques internacionais, seu novo disco Não Para Não, lançado semana passada, já dá o que falar. Em menos de cinco dias, as canções conquistaram todos os tops de plataformas streaming, além de alcançar posição histórica para uma artista brasileira no ranking do Spotify. Com 26 ...