País lampejante

Um total de 130 mil micro lâmpadas iluminam a fachada da imobiliária Polo Imóveis. A tradicional decoração, feita desde o ano 2000, tem o tema Alice no País das Maravilhas e foi produzida com espelhos, painéis e caracterização de personagens como a rainha vermelha, o coelho branco e o chapeleiro louco. Na entrada do local um pinheiro brilhoso de dez metros serve como ponto de partida para o passeio de trenzinho, cujo passaporte custa R$ 10. O veículo que também recebeu iluminação passa por toda a orla do parque Vaca Brava e funciona até sábado. A verba arrecada será revertida na compra de alimentos não perecíveis que seguem para o Hospital Araújo Jorge, a Casa de Eurípedes e a Casa de Meninas Libélula. A visitação do local segue aberta, entre 19 e 23 horas, até dia 1º de janeiro.

Endereço: Avenida T-4, nº 130, Setor Bueno.