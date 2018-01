Páreo duro para elas

A disputa será acirrada nas categorias de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Frances McDormand comprova sua versatilidade em Três Anúncios Para Um Crime e pouco lembra as personagens hilárias da sólida parceria com os irmãos Coen. Margot Robbie exala força ao viver a problemática ex-patinadora Tonya Harding e Saoirse Ronan arranca lágrimas de quem já viveu problemas familiares, como a jovem Christine de Lady Bird.

Enquanto isso, Sally Hawkins parece ser a escolha perfeita para dar vida as fantasia de Guilhermo del Toro. Muda, ela se apaixona por um mostro aquático e contracena, sem deixar nada a desejar, com o impecável Michael Shannon. Por fim, a rainha de indicações, Meryl Streep, concorre pela 21ª vez, agora pela atuação em The Post - A Guerra Secreta.

Já na categoria coadjuvante, uma briga entre mães. A realista e dura Laurie Metcalf, de Lady Bird, concorre com a manipuladora Allison Janney, de Eu, Tonya, e com a sentimental Mary J. Blige, de Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi. No páreo ainda estão Octavia Spencer, pelo desempenho em A Forma da Água e Lesley Manville, por Trama Fantasma.