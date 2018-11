Magazine Pádua, Maria Eugênia e TomChris apresentam o show 'Três Cantos' no projeto Música no Câmpus Os artistas se apresentam pela primeira vez no projeto, que ocorre no Centro de Cultura e Eventos Ricardo Freua Bufáiçal, e encerram temporada 2018 de atrações musicais

Palco que já recebeu artistas como Gilberto Gil, Elba Ramalho e Lenine, o projeto Música no Câmpus abre pela primeira vez espaço para artistas da música popular goiana como atração principal. Pádua, Maria Eugênia e TomChris apresentam o show Três Cantos, nesta quarta-feira (14), às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia, d...