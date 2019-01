Magazine Ozzy Osbourne lança morcego de pelúcia que 'perde a cabeça' Em 1982, músico arrancou a cabeça de um morcego vivo e cuspiu para a plateia

No dia 20 de janeiro de 1982, Ozzy Osbourne protagonizou um dos capítulos mais polêmicos de sua carreira. Em show que aconteceu em Iowa (EUA), no Veterans Memorial Auditorium, um fã jogou um morcego no palco e o músico não percebeu que era um animal vivo. Ozzy disse que só depois de morder o animal percebeu que ainda estava vivo. "Ele (morcego) devia estar totalm...