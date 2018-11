Magazine Outros olhares sobre a obra e a vida de Cora Antes de Reginaldo Gontijo, outros dois cineastas já haviam retratado a obra e a vida da poetisa Cora Coralina

As Tranças de Maria (2009)No filme de Pedro Carlos Rovai, Maria (Patrícia França) é uma moça do interior. Com temperamento forte, ela luta contra o autoritarismo do interior de Goiás e se recusa a obedecer o pai (José Dumont) e a se casar com Izé (Ilya São Paulo), um vaqueiro famoso do local. A trama é baseada no romance homônimo de Cora Coralina.Cora...