Outros destaques desta quinta na mostra

Sem Amor

O drama áspero russo de Andrey Zvyagintsev concorre como melhor filme estrangeiro no Oscar 2018. A obra mostra de forma crua a relação do casal Boris (Alexey Rozin) e Zhenya (Maryana Spivak), em processo de separação. Em um ambiente individualista, o destino do filho, Alyosha (Matvey Novikov), é definido entre brigas e ameaças. Os desentendimentos e um possível abandono são o estopim para que o menino fuja de casa sem deixar rastro de seu paradeiro. É aí que o roteiro de Zvyagintsev mostra seu lado mais seco e cruel. O egoísmo dos pais é tamanho que a urgência da situação leva algum tempo até ser compreendida. Cada um segue levando a vida sem se deixar impactar pelo sumiço de Alyosha.

Salas: 4, às 14h30, e 2, às 17h10.

Vazante

Alvo de críticas, pela tentativa de banalizar o mal ao retratar a escravidão no Brasil, o filme da carioca Daniela Thomas conta a história de uma fazenda, no interior de Minas Gerais, no início do século 19. No lugar vivem brancos e negros nativos, além dos recém-chegados da África. Contata pelo olhar de Beatriz (Luana Natas), uma garota branca de 12 anos. Apesar dos ataques à falta de falas e apresentação dos pensamentos dos personagens negros, a produção rendeu a diretora vários elogios pela plasticidade das formas e pela frieza da fotografia, que remete ao momento do País.

Sala: 2, às 15h.