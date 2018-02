Outros destaques da mostra O Amor, A Morte e as Paixões

Gabriel e a Montanha

Baseado em fatos reais, o drama acompanha o jovem Gabriel Buchmann (de quem Felipe era amigo) em sua aventura por países pobres, nos quais pesquisava sobre educação e a importância das políticas públicas para o desenvolvimento social. Em 2009, o economista carioca foi encontrado morto em uma trilha do Monte Mulanje, na África, e, na época, ganhou contornos de herói. Agora, aos olhos e sob a direção de Fellipe, o protagonista é repleto de contradições. O idealista que tenta ingenuamente evitar o rótulo de turista também é egoísta e egocêntrico, despertando sentimentos contraditórios em quem o acompanha. Com roteiro fluído e bem costurado, direção de arte competente e uma trilha sonora quase espiritual, Gabriel e a Montanha emociona pelo frescor cinematográfico. Será exibido nesta terça, pela última vez, às 19h30.

O Plano de Maggie

Com um elenco de deixar os amantes do drama (em suas diferentes nuances) sem fôlego, o longa traz Greta Gerwig, Ethan Hawke e Julianne Moore. O roteiro aposta em um tema atual e polêmico: a relação a três. Porém, e com tudo para dar certo, o filme recebeu críticas mornas da imprensa especializada que elogiou, quase unanimemente, o sucesso de Miller em fazer uma comédia romântica, não um drama. Na trama, Maggie Hardin é uma vibrante professora nova-iorquina que, sem encontrar sucesso na vida amorosa, decide que é a hora de ter um filho por conta própria. Os planos mudam quando ela conhece John Harding, um escritor que vive um casamento conflituoso. A partir daí forma-se um triângulo amoroso. O longa será exibido nesta terça, pela última vez, às 14h20.