Outros destaques da mostra

Lou

Neste longa de Cordula Kablitz-Post, a escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé decide reescrever suas memórias aos 72 anos. Ela relembra sua juventude em meio à comunidade alemã de São Petersburgo. Desde criança, sonhava em ser intelectual e estava determinada a nunca se casar ou ter filhos. Além de trabalhar com nomes famosos, ela escreve sobre os relacionamentos conturbados com Nietzsche e Freud, além da paixão por Rilke e conflitos entre autonomia e intimidade, junto com o desejo de viver sua liberdade. O longa está em exibição hoje, pela última vez, às 15h50.

A Montanha de Matterhorn

Desde que despejou o filho de casa, o viúvo Fred leva uma vida pacata e solitária em uma aldeia na Holanda. Aos 54 anos e devoto do calvinismo, ele é extremamente metódico: só anda de ônibus, frequenta a igreja diariamente e janta sempre às 18 horas em ponto. Sua rotina é alterada quando conhece Theo, um homem que apenas balbucia palavras e parece ter algum tipo de deficiência mental. Daí em diante, situações banais ganham sustância, e o desencadeamento vai descortinando emoções e preconceitos. Influenciado pelo estranho, Fred passa a explorar um mundo maior. O longa será exibido hoje, pela última vez, às 10h30.