Outros destaques da mostra

Hare Krishna

Documentário americano de John e Jean Griesser, o filme Hare Krishna – O Mantra, o Movimento e o Swami Que Começou Tudo narra a vida de Srila Prabhupada, o swami indiano de 70 anos que chegou nos Estados Unidos sem auxílio ou dinheiro, em meio à turbulenta década de 1960. Lá, ele inicia a revolução cultural mundial de consciência espiritual conhecida como o movimento Hare Krishna. Os espectadores que comparecerem às sessões do filme hoje, às 10h30, e amanhã, às 12h15, ganham um livro a respeito do filme (sujeito à disponibilidade), que está sendo lançado na cidade.

O Animal Cordial

Tendo São Paulo como plano de fundo, a produção brasileira conta a história de Inácio (Murilo Benício). Ele é dono de um restaurante de classe média e o gerencia com mão de ferro. A postura gera atritos com os funcionários, em especial com o cozinheiro Djair (Irandhir Santos). Quando o estabelecimento é assaltado por Magno (Humberto Carrão) e Nuno (Ariclenes Barroso), Inácio e a garçonete Sara (Luciana Paes) precisam encontrar meios para controlar a situação e lidar com os clientes que ainda estão na casa: o solitário Amadeu (Ernani Moraes) e o casal endinheirado Bruno (Jiddu Pinheiro) e Verônica (Camila Morgado). O filme será exibido às 21 horas, na sala 1.