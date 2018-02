Outros destaques da mostra

Com Amor, Van Gogh

Concorrente na categoria melhor animação do Oscar 2018, a biografia de Vincent Van Gogh é, redundâncias à parte, uma verdadeira obra de arte, seja no âmbito visual ou sensorial. No filme os personagens estão imersos em quadros do holandês. É que 100 pintores utilizaram as técnicas do artista pós-impressionista para criar cada um dos 65 mil frames da produção. Não por acaso, a escolha dos diretores, Dorota Kobiela e Hugh Welchman, foi contar a história a partir da morte do pintor, já que ele não teve sua genialidade reconhecida em vida. Na trama, Armand Roulin (Douglas Booth), filho de um carteiro muito amigo de Van Gogh (Robert Gulaczyk), encontra uma carta do pintor para o irmão, Theo, o que dá início a uma investigação no intuito de decifrar se ele realmente se matou. O longa está em exibição quarta às 20h30, na sexta às 14h e no domingo às 15h15.

Últimos Dias em Havana

No drama de Fernando Perez a cidade de Havana é personagens - quiçá protagonista. No longa, Cuba, que está em processo de atualização do modelo econômico, social e político, abriga uma sociedade rachada, com um conflito de geração latente. Nesse cenário, Miguel (Patricio Wood) sonha em morar nos EUA, enquanto se divide entre o trabalho e os cuidados com o amigo de infância, Diego (Jorge Martinez) - gay e portador de HIV que vive preso à uma cama. Enquanto espera o visto para se mudar, o protagonista se mostra fechado e triste. Em contrapartida, Diego é bem-humorado e irreverente. É exatamente nesses modos diferentes de enxergar a vida, em uma espécie de brincadeira com a paixão e a explosão latinas, que está a beleza do longa cubano. O filme tem sua última exibição quarta às 12h30.