Outros destaques da mostra

120 Batimentos por Minuto

Depois de ficar quatro anos sem produzir nada, Robin Campillo levou Pedro Almodóvar às lágrimas. É que durante o Festival de Cannes, o espanhol presidiu o júri da Palma de Ouro e demosntrou, emocionado, sua insatisfação por não conseguir premiar o longa 120 Batimentos por Minuto. A trama fala sobre a mobilização social que, no início dos anos 1990, exigiu maior compromisso da indústria farmacêutica e das instituições na luta contra a epidemia da Aids. Recém-chegado ao grupo, Nathan (Arnaud Valois) logo fica impressionado com a dedicação de Sean (Nahuel Pérez Biscayart), apesar de seu estado de saúde delicado.

Sala: 1, às 22h50

Columbus

Em Columbus, drama do diretor americano Kogonada, Casey (Haley Lu Richardson) vive com sua mãe em uma cidade pouco conhecida e assombrada pela promessa de modernismo. Jin (John Cho), um visitante do outro lado do mundo, visita seu pai que está quase falecendo. Sobrecarregados pelo peso do futuro, eles encontram refúgio um no outro e na arquitetura que os rodeia.

Sala: 3, às 18h10