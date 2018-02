Outros destaques da mostra

O Motorista de Táxi

Fãs do cinema coreano têm um bom motivo para iniciarem o final de semana em frente à telona: a atuação de Song Kang-ho. Velho conhecido do público, o ator transita de confortavelmente entre drama e comédia. No longa, que se passa na década de 80, ele é Man-seop, um motorista de táxi que rouba a corrida de um colega e acaba levando o jornalista Petter (Thomas Kretschmann) à cidade de Gwangju, região de Seul onde ocorrem confrontos armados da ditadura militar. Ao longo do caminho, Man-seop se depara com a opressão dos militares.

Sala: 3, às 12h45

Flor do Moinho

Parece coisa de filme, mas a jornada de Florentina Pereira dos Santos, ou simplesmente dona Flor, não tem nada de ficcional. A protagonista do documentário da mineira Érika Bauer teve 18 filhos e adotou outros 28. A história se passa no Povoado do Moinho, em Alto Paraíso (GO), onde Dona Flor realizou o parto de 310 crianças. Entre as experiências emocionantes, estão o nascimento da irmã mais nova e da neta.

Sala: 3, às 10h30