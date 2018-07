Magazine Outros destaques

Espetáculo: As Aventuras do Fusca à Vela Grupo: Ueba Produtos Notáveis (RS) Data: Sábado, às 17 horas Local: Parque Flamboyant - Jardim Goiás Gênero: Teatro de rua Sinopse: Um menino encontrou no ferro-velho uma figura muito estranha, um senhor que se diz sobrevivente do Pequod, o lendário baleeiro qu...