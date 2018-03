Outback de Goiânia terá Ovo de Páscoa recheado com brownie

A Páscoa está chegando e com ela as várias guloseimas típicas da época. De olho no seu público fiel, o Outback Steakhouse aposta no Ovo de Páscoa intitulado Choco Brownie From Down Under, inspirado na icônica sobremesa Chocolate Thunder From Down Under.

Feito com casca de chocolate meio amargo e recheado com uma combinação da receita de brownie com ganache de chocolates branco e ao leite, o ovo começa a ser vendido em Goiânia no dia 26 de março.

É um doce para quem gosta não botar defeito. O preço será de R$ 49 e vai pesar 280g.

Na Grande São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, o Choco Brownie From Down Under estará disponível a partir do dia 19 de março.

“Transformamos a nossa mais famosa sobremesa em ovo de Páscoa e queremos que todos possam levar um pedacinho do Outback para casa.”, comenta Renata Lamarco, head de Marketing do Outback Brasil.