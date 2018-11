Magazine Otaviano Costa mostra cenário de novo programa que comandará na Globo; veja Atração será exibida aos sábados a partir de janeiro de 2019

Otaviano Costa mostrou alguns detalhes do novo programa que comandará sozinho na Globo, o Tá Brincando!. Em vídeo no Instagram, ele revelou o nome da atração e a data de estreia: 5 de janeiro. O apresentador já tinha dito, quando deixou o Vídeo Show em julho deste ano, que estava desenvolvendo um novo programa "com um time incrível de profissionais". O Tá Brin...