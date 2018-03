Oscar: A hora da verdade (Quem leva mais?)

Nem só de bons filmes será feita a 90ª cerimônia do Oscar, transmitida domingo, diretamente de Los Angeles, a partir das 20 horas (horário de Brasília). Duas grandes questões envolverão o evento. Uma delas é repercussão da denúncia de plágio que, para parte da crítica especializada, tirou o brilho de A Forma da Água. O novo trabalho de Guillermo del Toro despontava como grande favorito da noite. Como a acusação oficial foi apresentada há dez dias, não há como prever o impacto real sobre as 13 indicações que o filme recebeu. Mas é possível dizer, sem medo de errar, que o enfraquecimento abre espaço para que Três Anúncios para um Crime, longa de Martin McDonagh, ganhe de vez o status de favorito na categoria de Melhor Filme.

Assim, caso o longa de Del Toro seja ignorado, ele reina sozinho, ora flertando com Lady Bird – A Hora de Voar, obra indie de Greta Gerwig que levou o Globo de Ouro de Melhor Filme Cômico, ora trocando olhares com o experimental Dunkirk, no qual Christopher Nolan deixa claro a falta do irmão e corroteirista habitual. Sem Jonathan Nolan, o roteiro é truncado e nem a plasticidade sonora, que colocou a produção como finalista das categorias Mixagem e Edição de Som, consegue salvar o longa. A produção do britânico McDonagh foi destaque nos grandes prêmios do cinema que anteciparam o Oscar e levou para casa o título de Melhor Filme Dramático do Globo de Ouro, o de Melhor Filme no Bafta e o de Melhor Elenco no SAG Awards.

Além disso, o filme é protagonizado por uma das favoritas na categoria mais acirrada da noite, a de Melhor Atriz. A eterna musa dos irmãos Coen, Frances McDormand, deve disputar a estatueta, voto a voto, com Sally Hawkins (A Forma da Água). Vale lembrar que em 1997 McDormand levou para casa a estatueta da categoria pela atuação em Fargo. Ainda na categoria Melhor Filme, correndo por fora estão o previsível e simplório Destino de uma Nação (que conta com um Gary Oldman impressionante), do melodramático Joe Wriht; e Trama Fantasma, novo trabalho de Paul Thomas Anderson que assustou os fãs acostumados com uma direção mais perceptível. O romance Me Chame pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino, e o terror Corra!, do estreante Jordan Peele são as grandes zebras da competição e, ao que tudo indica, não estarão presentes na lista de premiados.

Outra questão é o tom mais político que já ronda a cerimônia desde que a hastag #OscarsSoWhite (traduzido livremente como Oscars Tão Brancos) colocou o cinema hollywoodiano no divã, protestando contra a ausência de indicados negros na cerimônia de 2016. Agora é a vez das mulheres chamarem atenção para si. O discurso militante e feminista que foi usado em premiações como Bafta, SAG Awards e Globo de Ouro, e que reivindica, entre outras coisas, ações substanciais contra o assédio sexual, deve ser mantido. A temática será reforçasda pela presença em peso de mulheres indicadas, inclusive em categorias de cunho técnico como fotografia, roteiro, edição e documentário. Mas nesse ponto a grande estrela da noite será Greta Gerwig. Ela é quinta mulher a concorrer na categoria Melhor Direção, uma das mais cobiçadas da noite.

Onde assistir:

■ O Canal E! inicia sua transmissão às 19 horas. O aquecimento traz matérias com todos os artistas que farão apresentações musicais no evento.

■ O G1 transmite a cerimônia, em tempo real, a partir das 19 horas. Às 21h45, um programa traz vídeos direto da cerimônia.

■ A atriz Dira Paes fará companhia a Maria Beltrão e Artur Xexéo na cobertura da TV Globo. O programa, ao vivo, traz a premiação das principais categorias a partir de 23h52.

■ Jimmy Kimmel faz a cobertura do canal pago TNT, a partir das 20h30. Enquanto Carol Ribeiro e Hugo Gloss estarão no tapete vermelho , ele faz comentários sobre as apostas da noite.