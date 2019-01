Magazine Oscar 2019: Lady Gaga pode se juntar a lista de cantores premiados, como Adele e Bruce Springsteen Cantora e compositora concorre ao prêmio de melhor canção original por ‘Shallow’, da trilha sonora de ‘Nasce Uma Estrela’

Depois de vencer prêmios no Globo de Ouro e no Critic’s Choice Awards, a música Shallow, composta por Lady Gaga ao lado de Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, para a trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela, é grande a favorita para o Oscar 2019, cujas indicações foram anunciadas na manhã desta terça-feira, 22. A música concorre ao lado de A...