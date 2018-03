Os vencedores do Oscar 2018

■ Filme: A Forma da Água

■ Direção: Guillermo del Toro, por A Forma da Água

■ Ator: Gary Oldman, por O Destino de Uma Nação

■ Atriz: Frances McDormand, por Três Anúncios Para um Crime

■ Atriz Coadjuvante: Allison Janney, por Eu, Tonya

■ Ator Coadjuvante: Sam Rockwell, por Três Anúncios Para um Crime

■ Roteiro Adaptado: Me Chame pelo Seu Nome como

■ Roteiro Original: Corra!

■ Maquiagem e Cabelo: O Destino de Uma Nação

■ Figurino: Trama Fantasma

■ Documentário em Longa-Metragem: Ícaro

■ Edição de Som: Dunkirk

■ Mixagem de Som: Dunkirk

■ Design de Produção: A Forma da Água

■ Filme Estrangeiro: Uma Mulher Fantástica (Chile)

■ Curta em Animação: Dear Basketball

■ Animação: Viva - A Vida é uma Festa

■ Efeitos Visuais: Blade Runner 2049

■ Montagem: Dunkirk

■ Documentário em Curta-Metragem: Heaven is a Traffic Jam on the 405

■ Curta-Metragem: The Silent Child

■ Fotografia: Roger Deakins, por Blade Runner 2049

■ Trilha Sonora Original: Alexandre Desplat, por A Forma da Água

■ Canção Original: Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, por Remember Me, de Viva - A Vida é uma Festa