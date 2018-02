Os Inoxidáveis se apresentam no Teatro Sesc Centro

O grupo goiano Os Inoxidáveis volta a se apresentar em Goiânia e chega, nesta quinta-feira, às 20 horas, ao palco do Teatro Sesc Centro. Fomardo por Aline Freire, Gleik Lino, Juliana Hernandes, Marcelo di Castro, Neto Mahnic e Victor Baliane, o grupo, que chega a seu décimo ano, se apresenta sempre com a proposta de satirizar situações cotidianas com muito humor. Os espetáculos, segundo seus criadores, baseiam-se na palavra, nas expressões faciais e corporais. Com irreverência, os atores geralmente cantam, dançam e experimentam várias formas de fazer comédia Ingressos: R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira). Informações: www.sescgo. com.br/ teatrosesccentro ou 3933-1714.