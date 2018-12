Magazine Os independentes estão chegando

A situação calamitosa das grandes livrarias chega a ser contraditória quando vista na perspectiva dos números brutos do mercado. O levantamento Nielsen BookScan, especializado no setor, aponta que neste ano as vendas de livros, em unidades, subiram quase 6% em relação a 2017. Já o faturamento do setor em volume negociado saltou quase 10% na mesma comparação. Ainda que ...