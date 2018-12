Magazine Os caminhos de um monstro

O escritor argentino Tomás Eloy Martínez escreveu na introdução de uma grande antologia com 64 contos de Rubem Fonseca, lançada em 2004. “Nunca vou me esquecer da primeira vez que li Rubem Fonseca. Sei o dia exato, a hora, a temperatura, o ângulo em que o sol batia num certo café de Sabana Grande, durante as últimas semanas do meu exílio em Caracas.” Sim, ler Rubem Fonseca...